Глава управления имущественных и земельных отношений Воронежа покинет пост

Завьялов увольняется по собственному желанию Фото: с сайта мэрии Воронежа

Руководитель управления имущественных и земельных отношений администрации Воронежа Сергей Завьялов покинет пост. Об этом сообщил мэр Вадим Кстенин в своем телеграмм-канале в пятницу, 14 января.

По словам градоначальника, Завьялов уходит по собственному желанию. Он решил сосредоточиться на своих проектах. Работать в администрации он прекратит с февраля.

- Оставшееся время позволит Сергею Александровичу передать дела и ввести нового руководителя в курс первоочередных задач, - рассказал Кстенин. - Среди таких – объединение имущественного комплекса объекта культурного наследия – дома по Депутатской, 7, это в перспективе обеспечит не только его сохранность, но и восстановление. Надеюсь, новый руководитель управления сможет держать заданную Сергеем Завьяловым высокую планку.

На вакантную должность мэр планирует назначить Карину Леванову. Она юрист по образованию, в мэрию пришла в 2006 году, имеет опыт правовой работы и обращения с городским имуществом. В разные годы трудилась в сфере управления муниципальным жильем, в административной комиссии, возглавляла самостоятельный отдел регистрации правовых актов. Леванову назначат после прохождения всех необходимых процедур.