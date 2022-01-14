В Воронеже шофера маршрутки, проехавшего на красный свет, оштрафовали на пять тысяч

Шоферам следует помнить: каждый их "косяк" может попасть на видео. Фото: из архива «КП»

Сотрудники ГИБДД отреагировали на размещенное в интернете видео, где зафиксирован проезд на красный свет водителя маршрутки № 65. Шофер «ПАЗика» не стал дожидаться зеленого сигнала светофора 31 декабря 2021 года в 12.30 у дома № 6/1 на Ленинском проспекте.

Водителю пришлось ответить по части 3 статьи КоАП РФ. На основании этой административной статьи его оштрафовали на пять тысяч рублей.

В ГИБДД напоминают: если вы стали свидетелем грубого нарушения правил дорожного движения, можно сообщить об этом по телефону 112.