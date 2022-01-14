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Общество14 января 2022 16:04

В центре Воронежа на выходных запретят парковку

Нельзя будет оставить машину на участке улицы Кольцовской
Юрий КОЗЛОВ
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Два вечера и ночи в ближайшие выходные нельзя будет оставить машину на большом участке улицы Кольцовской.

Два вечера и ночи в ближайшие выходные нельзя будет оставить машину на большом участке улицы Кольцовской.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ГИБДД предупредили о запрете парковки на участке улицы Кольцовской от перекрестка с Плехановской до пересечения с улицей Мира с 20.00 пятницы, 14 января, до 8.00 субботы, 15 января. В это время там будут убирать дорогу от снега.

Чтобы не мешать коммунальным машинам, также нельзя будет припарковаться в этом месте с 20.00 субботы, 15 января, до 8.00 воскресенья, 16 января.

Водителей убедительно просят не создавать проблем коммунальщикам и не давать лишней работы эвакуаторам.