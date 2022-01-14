В Воронежской области 20-летняя девушка потеряла 730 тысяч рублей после двух звонков незнакомцев

За две недели девушка перевела мошенникам 730 тысяч. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

20-летняя девушка из Бобровского района дважды стала жертвой мошенников.

Сначала ей позвонил незнакомый мужчина, представившийся работником службы безопасности банка. Он заявил, что на ее счет покушаются мошенники, которые хотят «повесить» на нее кредит. Потом якобы для подтверждения личности незнакомец попросил девушку назвать номера своих банковских карт. После этого он сказал, что ей необходимо оформить в банках заявки-дубликаты на получение кредитов, такие же, как у мошенников. При получении кредита наличными ей якобы нужно досрочно погасить кредит путем перевода на другую карту, реквизиты которой ей дадут позднее.

Действуя по инструкциям звонившего, девушка оформила на себя кредит в банке на сумму около 500 тысяч рублей и перевела их по сброшенным ей реквизитам. Взамен в мессенджере ей пришла фотография справки о том, что якобы ее кредит погашен.

Через несколько дней юной жительнице Бобровского районе позвонил другой незнакомец, представившийся следователем. Он сообщил, о том, что предыдущие 500 тысяч рублей она перевела лжеработнику банка и что возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Мужчина попросил девушку оказать содействие следствию и помочь в поимке преступника. Для этого он потребовал от нее оформить еще один кредит на своё имя и перевести деньги на «безопасный счет», реквизиты которого он ей предоставит позже. Якобы именно такие действия позволят задержать афериста.

Следуя инструкциям «следователя», девушка оформила на себя еще один кредит и перевела деньги на неизвестные ей счета. Незнакомец перестал выходить на связь. Только после этого девушка пошла в полицию. В итоге за две недели она лишилась более 730 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела, по статьям, карающим за крупные кражу и мошенничество. Аферистов разыскивают.

- Всего 13 января в Воронежской области случилось девять мошенничеств, совершенных бесконтактным способом. Три из них совершены под предлогом несанкционированного доступа к карте, другие преступники «продавали товары и услуги», а также уговаривали оформить кредит. Ущерб, причиненный поверившим аферистам людям, составил более двух миллионов рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские еще раз призывают: не доверяйте звонящим незнакомцам, предлагающим перевести ваши деньги на незнакомые счета.