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Происшествия14 января 2022 14:51

В Воронеже за украденную бутылку коньяка мужчина может сесть в тюрьму на четыре года

Он унес ее из магазина на улице Тепличной
Юрий КОЗЛОВ
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Мужчину, утащившего бутылку коньяка из магазина, задержали на его квартире.

Мужчину, утащившего бутылку коньяка из магазина, задержали на его квартире.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Полицейские раскрыли ограбление супермаркета на улице Тепличной. Вечером в магазин зашел мужчина, взял со стеллажа коньяк и удалился, не расплатившись. Охранник попытался задержать вора, но тот его оттолкнул и убежал.

Стражи порядка изучили записи камер видеонаблюдения у магазина и ближайших домов. Участковые установили личность преступника. Им оказался 25-летний воронежец. Полицейские пришли к нему на квартиру и там задержали его. Мужчина признал свою вину.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание по ней – четыре года лишения свободы. Мужчину отпустили до суда под подписку о невыезде, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.