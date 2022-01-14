В Воронеже трех бывших чиновниц соцзащиты посадили за хищение 11,47 миллионов рублей

Три бывшие сотрудницы соцзащиты начисляли субсидии на оплату ЖКХ коллегам и знакомым, не имевшим на них права. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В Левобережном районном суде вынесли приговор трем бывшим сотрудницам местного отдела соцзащиты. Женщины, занимавшие руководящие должности (одна, 47-летняя, была заместителем директора, другая, 44-летняя, – начальницей отдела, третья, 50-летняя, – заместителем начальника отдела) в декабре 2017 года придумали преступную схему обогащения. И начали ее реализовывать.

С декабря 2017-го до конца апреля 2020 года эти три чиновницы оформили на коллег и знакомых субсидии на оплату услуг ЖКХ на сумму 11,47 миллионов рублей. Тех, на имя которых шли деньги, ввели в заблуждение. Им сказали, что их якобы фиктивно трудоустроят и на них будут начислять зарплату. Деньги в итоге получали три аферистки. Им их передавали как наличными, так и «безналом».

В конце апреля 2020 года аферу чиновниц раскрыли сотрудники ФСБ и работники прокуратуры Левобережного района. Трех женщин уволили. В отношении них сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере».

В итоге 47-летнюю экс-чиновницу осудили на два года три месяца колонии общего режима, 44-летнюю – на два года, 50-летнюю – на 2,5 года. Каждая из них лишена права занимать должности во властных органах на два года. Кроме того, с осужденных взыскали в пользу областного департамента соцзащиты 9,4 миллиона рублей в счет компенсации нанесенного ущерба.