В Воронеже на Крещение-2022 оборудуют девять купелей

Места рождественских купаний будут работать с 20 часов 18 января. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронеже на Крещение оборудуют девять купелей. Об этом сообщила 14 января пресс-служба мэрии. Спасатели и представители администрации просят горожан отказаться от купаний из-за сложной эпидситуации. Однако часть жителей все равно примет участие в зимней традиции, поэтому места обустроят с соблюдением всех мер безопасности.

Рядом с купелями расположат раздевалки и пункты обогрева в специально выделенных автобусах. Будут работать торговые палатки с горячими безалкогольными напитками. На месте организуют дежурство спасатели, медики и сотрудники полиции

Места рождественских купаний, которые будут работать с 20 часов 18 января.

Железнодорожный район:

- на Воронежском водохранилище, у дома № 52 по улице 25 Января;

- на реке Усманка, у Троицкого храма (Боровое);

- на реке Усманка, у дома № 1в по улице Пляжная (Боровое).

Левобережный район:

- на водохранилище, у Успенского храма;

- на водохранилище, улица Корабельная.

Ленинский район:

- в купели у святого источника на улице Софьи Перовской.

Советский район:

- Малышевские озера (Малышево).

Центральный район:

- на водохранилище, у Адмиралтейской площади;

- на водохранилище, в районе санатория им. М. Горького.