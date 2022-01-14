В Воронеже на Крещение-2022 оборудуют девять купелей

Места рождественских купаний будут работать с 20 часов 18 января.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Воронеже на Крещение оборудуют девять купелей. Об этом сообщила 14 января пресс-служба мэрии. Спасатели и представители администрации просят горожан отказаться от купаний из-за сложной эпидситуации. Однако часть жителей все равно примет участие в зимней традиции, поэтому места обустроят с соблюдением всех мер безопасности.
Рядом с купелями расположат раздевалки и пункты обогрева в специально выделенных автобусах. Будут работать торговые палатки с горячими безалкогольными напитками. На месте организуют дежурство спасатели, медики и сотрудники полиции
Места рождественских купаний, которые будут работать с 20 часов 18 января.
Железнодорожный район:
- на Воронежском водохранилище, у дома № 52 по улице 25 Января;
- на реке Усманка, у Троицкого храма (Боровое);
- на реке Усманка, у дома № 1в по улице Пляжная (Боровое).
Левобережный район:
- на водохранилище, у Успенского храма;
- на водохранилище, улица Корабельная.
Ленинский район:
- в купели у святого источника на улице Софьи Перовской.
Советский район:
- Малышевские озера (Малышево).
Центральный район:
- на водохранилище, у Адмиралтейской площади;
- на водохранилище, в районе санатория им. М. Горького.