В Воронеже юный водитель «Лады» может сесть на два года за то, что покалечил мотоциклиста

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские передали в суд уголовное дело 19-летнего жителя Ленинского района. 16 июня в 17.05 он ехал на «Ладе-Приоре» недалеко от дома № 73а по улице Острогожской. При повороте налево он не уступил дорогу двигавшемуся навстречу мотоциклу «Хонда MSX125», проявив невнимательность. В результате 36-летний мотоциклист, житель Воронежа, получил травмы внутренних органов и переломы. Врачи дали заключение, что здоровью мужчины нанесен тяжкий вред.

- Водитель «Лады» признал свою вину, однако в качестве компенсации морального вреда, ничего пострадавшему мотоциклисту не заплатил. Дело будут рассматривать в Ленинском районном суде.

За нарушение правил, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, 19-летнему водителю грозит до двух лет лишения свободы.