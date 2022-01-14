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Происшествия14 января 2022 13:50

В Воронеже юный водитель «Лады» может сесть на два года за то, что покалечил мотоциклиста

Он не уступил дорогу «Хонде»
Юрий КОЗЛОВ
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Последствия аварии.

Последствия аварии.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские передали в суд уголовное дело 19-летнего жителя Ленинского района. 16 июня в 17.05 он ехал на «Ладе-Приоре» недалеко от дома № 73а по улице Острогожской. При повороте налево он не уступил дорогу двигавшемуся навстречу мотоциклу «Хонда MSX125», проявив невнимательность. В результате 36-летний мотоциклист, житель Воронежа, получил травмы внутренних органов и переломы. Врачи дали заключение, что здоровью мужчины нанесен тяжкий вред.

- Водитель «Лады» признал свою вину, однако в качестве компенсации морального вреда, ничего пострадавшему мотоциклисту не заплатил. Дело будут рассматривать в Ленинском районном суде.

За нарушение правил, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, 19-летнему водителю грозит до двух лет лишения свободы.