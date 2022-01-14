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Происшествия14 января 2022 13:26

В центре Воронеже фура загородила проезд между набережной и Каменным мостом

Водитель грузовика, видимо, неудачно развернулся
Олег КУЗНЕЦОВ
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Фура наглухо закрыла проезд.

Фура наглухо закрыла проезд.

Фото: "Мой и твой Воронеж".

Длинная фура загородила дорогу в центре Воронежа. Фото грузовика, расположившегося на всем протяжении проезда, разместили в паблике «Мой и твой Воронеж». По словам очевидцев, фура так раскорячилась на дороге между набережной и Каменным мостом. Водителей предупреждают, что это место сейчас надо объезжать. Шофер, видимо, неудачно сделал какой-то маневр. В итоге и сам застрял и другим проехать мешает.

Надо сказать, чаще аварии происходят непосредственно под Каменным мостом. Далеко не все водители высоких машин обращают внимание на знак ограничения в этом месте. В результате они застревают под мостом.