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Происшествия14 января 2022 12:47

В Воронеже на проспекте Революции прохожие увидели труп мужчины

Умершему было 56 лет
Юрий КОЗЛОВ
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Подъехавшие врачи скорой уже ничем не могли помочь мужчине.

Подъехавшие врачи скорой уже ничем не могли помочь мужчине.

Фото: из архива «КП»

В пятницу, 14 января, у дома № 35 на проспекте Революции обнаружили тело умершего мужчины. Прохожие вызвали скорую. Медики сообщили о смерти человека в полицию.

- Звонок от врача скорой поступил в 13.09. Уже установили личность умершего. Мужчина – воронежец, ему было 56 лет, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Напомним, 10 января, около семи часов вечера посетители торгового центра «Лента» на улице Домостроителей увидели на втором этаже мертвого мужчину. Его личность установили. Умершему воронежцу было 62 года. Причину смерти установят в ходе судебно-медицинской экспертизы.