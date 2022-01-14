В этом году в Воронежской области планируют заменить 300 лифтов

Чиновники рассчитывают на субсидии и рассрочку Фото: из архива «КП»

Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области Максим Зацепин на встрече с представителями воронежских СМИ рассказал о планах Фонда капремонта по замене аварийных лифтов в многоэтажных домах.

В прошлом году в регионе обновили 200 подъемников, почти половину из них – за счет субсидии. В 2022 году департамент запланировал замену еще 300 механизмов.

Кроме того, рассматривается возможность получения в рассрочку от Ассоциации лифтового хозяйства до 1,5 тысяч лифтов со сроком выплаты на 3-5 лет. По подсчетам, на эти цели потребуется около трех миллиардов рублей. Расходы возьмет на себя региональный бюджет и частично – бюджет от взносов граждан на капремонт.