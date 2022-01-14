Премьер министр России наградил главного редактора воронежского телеканала «TV Губерния» Зою Грязеву медалью

Фото пресс-службы правительства России. Фото: другой источник.

На церемонии награждения премиями Правительства в области средств массовой информации за 2021 год была отмечена работа главного редактора медиахолдинга «TV Губерния» Зои Грязевой. Медаль за успехи в развитии регионального телевидения ей вручил лично председатель Правительства России Михаил Мишустин.

– Ваша принципиальная позиция, профессиональный подход к изложению фактов, стремление дать как можно более объективную картину текущих событий действительно необходимы для граждан нашей большой страны и для других людей, – отметил премьер-министр.

Также Зое Грязевой полагается денежная премия в миллион рублей.

- Эту сумму я еще не получила, - рассказала сама Зоя Яковлевна. – Когда она будет в моем распоряжении, планирую направить ее на благотворительность. Дело в том, что я также являюсь председателем Воронежского регионального отделения Союза журналистов России. И считаю, что мало внимания еще уделают нашим ветеранам СМИ. К ним отношу не только журналистов, но и других работников газет и телевидения, отдавших всю жизнь этому делу. Им и материальная помощь, и внимание очень необходимы.

Напомним, награждая Зою Грязеву, премьер-министр Михаил Мишустин еще и анонсировал свой скорый приезд в Воронеж.