Воронежцев просят воздержаться от крещенских купаний из-за риска заразиться коронавирусом

Особенно опасно окунаться в прорубь в необорудованных местах Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Спасатели обратились к жителям Воронежской области с просьбой воздержаться от традиционных купаний в ледяной воде на Крещение в связи с риском заразиться коронавирусом в условиях эпидемии. Они также попросили отговорить от экстремальных водных процедур своих родных и знакомых. В ближайшее время врачи прогнозируют рост числа заболевших новым более заразным штаммом коронавируса «омикрон». Первый его случай уже зарегистрировали в нашей области.

Но, поскольку всех воронежцев не удастся разубедить, то оперативные службы готовят для купающихся около ста официально оборудованных купелей по всей области. У них в крещенскую ночь будут дежурить спасатели, врачи, полицейские.

Но особенно сотрудники МЧС предостерегают от купаний в необорудованных местах, это смертельно опасно. Дно в таких прорубях может скрывать коряги и другой мусор, а в случае переохлаждения или спазма сосудов помочь пострадавшим будет некому.