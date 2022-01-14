В Воронеже 17 января отключат 23 бесплатных телеканала и 19 радиостанций

Из-за профилактических работ на телевышке утром 17 января многие воронежцы не смогут посмотреть телевизор. Фото предоставлено ОРТПЦ. Фото: другой источник.

В понедельник, 17 января, на воронежской телевышке будут проводить плановые профилактические работы. В это время выключат передатчики, транслирующие цифровое и аналоговое телевидение, а также радиопрограммы. Отключения продлятся с 2.00 до 11.00 и коснутся пяти крупных радиотелевизионных станций, расположенных в Воронеже, Боброве, Борисоглебске, Богучаре и Россоши. Кабельное и спутниковое телевидение продолжит работать.

Тем, кто принимает сигнал с телевышки, будут недоступны 20 бесплатных телеканалов. Также нельзя будет послушать 19 радиостанций в FM-диапазоне: Вести FM, Дети FM, Ди FM, Дорожное радио, Европа Плюс, Маяк, Мелодия-Воронеж, Новое радио, Радио «Комсомольская правда», Радио 7 на 7 холмах, Радио NRJ, Радио Благовестие, Радио Губерния, Радио России, Радио Ударная волна_РАДИО-ЛЮБОВЬ, Радиоканал МИР, Ретро ФМ, Русский хит, Русское Радио и посмотреть три аналоговых телеканала - Ю ТВ, «Дисней» и «Суббота!».

Расписание плановых профилактических работ, предполагающих отключение телевизионного и радиосигнала, жители Воронежской области могут посмотреть на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ в разделе «Кратковременные отключения трансляции». Уточнить перерывы в трансляции можно по телефону «горячей линии»: 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный).