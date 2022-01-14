Никитинский театр покажет воронежцам премьеру по Салтыкову-Щедрину

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

14 и 15 января в Никитинском театре покажут премьеру. Спектакль по роману Михаила Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы» поставил приглашенный режиссер – москвич Дмитрий Акриш. Выпускник режиссерского факультета ГИТИСа (мастерская Леонида Хейфеца) считает это произведение невероятно актуальным и в наши дни.

Спектакль «Господа Головлевы» родился из эскиза, который Дмитрий Акриш создал в рамках режиссерской лаборатории, которая прошла в Никитинском театре в августе 2021 года под руководством известного театрального критика Олега Лоевского.

Постановка о взаимоотношениях между поколениями – как «хроника любви, одиночества и боли, когда каждый хочет урвать свой кусок».

Историю семьи, рассыпающейся на части из-за раздела имущества, играют Борис Алексеев (Порфирий Владимирович), Тамара Цыганова (Арина Петровна), Александр Новиков, Андрей Клочков, Алексей Савин, Егор Янышев, Марина Демьяненко, Светлана Медведева.

Дмитрий Акриш выступил и в качестве сценографа спектакля, над костюмами работала Анжелика Кременецкая (Москва).