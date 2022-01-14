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Общество14 января 2022 11:05

В Воронеж на следующей неделе может приехать премьер-министр Михаил Мишустин

Об этом сообщил он сам на торжественном вручении премий правительства в области СМИ
Олег КУЗНЕЦОВ
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Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин адресом своей первой рабочей поездки в регионы в 2022 году выбрал Воронеж. Об этом он заявил сам, когда участвовал во вручении премий правительства в области СМИ за 2021 год.

- На следующей неделе ждите, - цитирует ТАСС слова Михаила Мишустина, комментировавшего выступление, где гендиректор телеканала «Студия Губерния» Зоя Грязева, получившая один из призов, приглашала всех в Воронеж.

Михаил Мишустин наверняка посетит ряд воронежских предприятий, в частности, обслуживающих оборонный комплекс.