В Воронеж на следующей неделе может приехать премьер-министр Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин адресом своей первой рабочей поездки в регионы в 2022 году выбрал Воронеж. Об этом он заявил сам, когда участвовал во вручении премий правительства в области СМИ за 2021 год.

- На следующей неделе ждите, - цитирует ТАСС слова Михаила Мишустина, комментировавшего выступление, где гендиректор телеканала «Студия Губерния» Зоя Грязева, получившая один из призов, приглашала всех в Воронеж.

Михаил Мишустин наверняка посетит ряд воронежских предприятий, в частности, обслуживающих оборонный комплекс.