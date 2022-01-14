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Общество14 января 2022 10:58

Воронежские следователи заинтересовались публикацией о проживании пенсионеров в аварийном доме

Ведомство проверит изложенные журналистами факты
Ирина КАЗАНИНА
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Фото с сайта СУСКа Воронежской области

Фото с сайта СУСКа Воронежской области

Следователи организовали проверку по сообщениям СМИ о том, что пожилая семейная пара проживает в селе Горожанка Рамонского района Воронежской области в разрушающемся доме. В жилье отсутствуют необходимые коммунально-бытовые условия. Более того, по словам дочери пожилых людей, дом признан аварийным, а его часть вовсе является нежилой. Проживание в таких условиях создает угрозу для пенсионеров.

В ходе проверки следователи с выездом на место проверят изложенные в публикации СМИ факты, опросят жильцов дома, их родственников, а также чиновников.