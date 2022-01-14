В воронежском райцентре установят новое колесо обозрения

В Борисоглебске на смену старому колесу обозрения (на фото) скоро поставят новое. Фото: с сайта администрации Борисоглебского городского округа.

В городском парке Борисоглебска установят новое колесо обозрения. Его установит подрядчик, которого выберут в феврале, сообщает RosTender.info.

Тендер на установку колеса обозрения проводит предприятие «Городской парк культуры и отдыха», заявки на участие принимают до 31 января. С подрядчиком, которую выберут в начале февраля, заключат контракт на 55 млн рублей.

По проектной документации, в парке будет установлено колесо высотой от 29 до 31 метров, на котором могут одновременно кататься от 41 до 49 человек. Кабины предполагаются закрытые, на 3-4 человека. Установят кольцо в течение 200 календарных дней после подписания договора.

Напомним, ранее в Борисоглебске установили колесо обозрения в конце 80-х годов. С тех пор аттракцион изрядно «постарел». Поэтому, видимо, и решили поставить новое колесо, ему на смену.

Напомним, кроме Воронежа и Борисоглебска, колеса обозрения есть также в Боброве и Россоши.