Банк Уралсиб – в Топ-10 рейтинга лучших кредитов наличными 2021 года

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Эксперты портала Выберу.ру проанализировали как текущие условия по каждому из продуктов, так и критерии, отражающие все накопленные за год рейтинговые позиции банков. При составлении рейтинга проводилось комплексное ранжирование по основным параметрам: размеру процентной ставки, полной стоимости кредита, сумме ежемесячных платежей, стоимости страхования, если оно необходимо для понижения ставки, сумме и сроку кредитования. Учитывалось отсутствие комиссий и скрытых выплат. Дополнительно рассматривался критерий надежности банка.

Ознакомиться с продуктовыми предложениями и условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.