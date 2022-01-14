В Воронежской области сняли с реализации 9470,1 кг опасной для здоровья пищевой продукции

В 2021 году управление Роспотребнадзора по Воронежской области выявило 1025 партий пищевых продуктов отечественного и импортного производства, не соответствующих установленным гигиеническим нормативам, а также без документов, подтверждающих качество и безопасность.

С реализации сняли 9470,1 кг опасной для здоровья продукции, в том числе 14 партий импортируемой объемом 101,3 кг.

Больше всего забраковали плодоовощной (403 партии, общим весом 4721,6 кг), мясной продукции (68 партии , общим весом 694,8 кг) и мукомольно-крупяных изделий (27 партий , общим весом 323,5 кг).

- За выявленные нарушения при обороте пищевой продукции виновные должностные и юридические лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 2 700 тысяч рублей, - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.