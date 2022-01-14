В Воронеже 17 января продолжится суд над срочником Макаровым, расстрелявшим трех сослуживцев

Антон Макаров. Фото: соцсети

В понедельник, 17 января, в 10 часов начнется новое судебное заседание по уголовному делу Антона Макарова, бывшего солдата-срочника, служившего на военном аэродроме «Балтимор». Его обвиняют в убийстве трех сослуживцев.

- Мы только предоставляем помещение во 2-му Западному окружному военному суду. Заседание решили провести у нас, потому что так удобнее – в Воронеже находятся все люди, имеющие отношение к делу, в том числе и обвиняемый в преступлениях Макаров. Судья тоже будет из Москвы. Заседание 17 января будет закрытым, - рассказали в пресс-службе Воронежского гарнизонного военного суда.

Напомним, Макаров 9 ноября 2020 года, заступив на утреннее дежурство, зарубил топором майора Сергея Ермолаева. Потом схватил пистолет, открыл огонь и убил ефрейтора Сергея Кажокина и рядового Нинаила Акталиева. Еще одного солдата госпитализировали с пулевыми ранениями в плечо и лопатку. Он выжил. Макаров пустился в бега, ему удалось захватить чужую машину. Около трех часов дня его задержали в селе Землянск Семилукского района (около 45 км от Воронежа), когда солдат вышел из автомобиля, чтобы сходить в магазин. Макаров и раньше был замечен в неадекватных поступках, к примеру, из института МВД его отчислили за драки и нарушение дисциплины.

Аэродром "Балтимор" после тройного убийства оцепили силовики. Фото: Максим ГОРОХОВ

Еще в конце марта 2021 года Макарова признали невменяемым и направили на принудительное лечение. Вероятно, на продолжившемся суде над ним конкретизируют срок, в течение которого он будет находится под контролем врачей-психиатров.

В июле 2021 года достоянием общественности стало то, что после массового расстрела солдат на Балтиморе уволили заместителя командира полка по военно-политической работе. В преступлении Макарова усмотрели недоработку именно этого офицера. Бывший заместитель командира пытался обжаловать увольнение, но пока безуспешно.