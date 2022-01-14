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Происшествия14 января 2022 9:29

В Воронежской области арестовали торговца пиратскими копиями художественных фильмов

Причиненный ущерб правообладателям составил 4,4 миллиона рублей
Ирина КАЗАНИНА
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Фото Станислава Шевченко

Фото Станислава Шевченко

Фото: из архива «КП»

В Богучарском районе Воронежской области задержали 28-летнего местного жителя, который продавал usb-накопители с нелицензионными копиями аудиовизуальной продукции. Мужчина торговал пиратскими копиями фильмов на федеральной трассе М4

Причиненный им ущерб владельцам продукции оценили в 4 млн 400 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Нарушение авторских и смежных прав». Фигуранта отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.