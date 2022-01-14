В Воронеже задержали подозреваемого в кражах техники из семи машин

В декабре прошлого года в полицию обратились несколько автовладельцев из Коминтерновского, Северного и Ленинского районов Воронежа с заявлениями о краже технических средств из салонов их машин.

Полицейские выяснили, что преступник орудовал в дневное и вечернее время: разбивал стекло со стороны пассажирского сиденья и проникал в салоны, где забирал имущество. Общий ущерб составил около 70 тысяч рублей.

Выявить и задержать подозреваемого помогли записи с камер видеонаблюдения. Злоумышленником оказался 30-летний воронежец. Его задержали и доставили в отдел полиции. Мужчина дал признательные показания и пояснил, что похищенные технические средства сдавал в ломбард. Вырученные денежные средства потратил.

Полицейские смогли установить причастность задержанного к кражам из семи машин.

По данным фактам возбудили уголовные дела по статье «Кража». Подозреваемого содержат под стражей.