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Общество14 января 2022 8:46

В 2022 году в Воронежской области построят 25 тысяч "квадратов" нового жилья для расселения

Самые большие объемы - в Семилукском районе
Ирина КАЗАНИНА
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Максим Зацепин

Максим Зацепин

Фото: Максим ГОРОХОВ

В этом году правительство Воронежской области рассчитывает завершить программу по переселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2017 года. По словам руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области Максима Зацепина, из плановых 37 тысяч квадратных метров осталось расселить 25 тысяч.

Самый большой объем расселения в Семилукском районе, где для этих целей уже строятся три дома. И готовится документация на четвертый многоквартирный дом.