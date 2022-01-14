В 2022 году в Воронежской области построят 25 тысяч "квадратов" нового жилья для расселения

Максим Зацепин Фото: Максим ГОРОХОВ

В этом году правительство Воронежской области рассчитывает завершить программу по переселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2017 года. По словам руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области Максима Зацепина, из плановых 37 тысяч квадратных метров осталось расселить 25 тысяч.

Самый большой объем расселения в Семилукском районе, где для этих целей уже строятся три дома. И готовится документация на четвертый многоквартирный дом.