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Происшествия14 января 2022 8:12

На мусорном полигоне под Воронежем грузовик раздавил рабочего

Мужчина погиб на месте
Ирина КАЗАНИНА
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Воронежские следователи изучают обстоятельства трагедии на мусорном полигоне в Семилукском районе, где 13 января погиб 60-летний рабочий. По данным СУСКа, сдавая задним ходом при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, 58-летний водитель грузовика совершил наезд на 60-летнего работника обслуживающей организации. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сейчас на месте работают следователи, они опрашивают свидетелей, руководство и сотрудники организации. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти мужчины.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение - рассказал руководитель Семилукского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Евгений Гетманов.