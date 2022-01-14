На мусорном полигоне под Воронежем грузовик раздавил рабочего

Воронежские следователи изучают обстоятельства трагедии на мусорном полигоне в Семилукском районе, где 13 января погиб 60-летний рабочий. По данным СУСКа, сдавая задним ходом при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, 58-летний водитель грузовика совершил наезд на 60-летнего работника обслуживающей организации. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сейчас на месте работают следователи, они опрашивают свидетелей, руководство и сотрудники организации. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти мужчины.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение - рассказал руководитель Семилукского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Евгений Гетманов.