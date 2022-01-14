На трассе под Воронежем грузовик протаранил рейсовый автобус с 16-ю пассажирами

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Ранним утром 14 января в Рамонском районе на 492 километре автодороги М4-«Дон» 35-летний водитель автомобиля «Газон Некст» столкнулся с движущимся впереди в попутном направлении рейсовым автобусом ПАЗ №111 «Рамонь-Воронеж» под управлением 68-летнего водителя. От удара автобус врезался в отбойник.

В полиции уточнили, что в момент аварии в салоне находились 16 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал. Однако ПАЗу потребуется серьезный ремонт.

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку для устанавления всех обстоятельств произошедшего.