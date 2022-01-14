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Происшествия14 января 2022 7:30

Под Воронежем внедорожник протаранил ВАЗ и отлетел в "Дэу": один человек в больнице

Полицейские проводят проверку
Ирина КАЗАНИНА
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В четверг на улице Дружбы поселка Хохольский Воронежской области произошла авария с участием трех машин. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД о Воронежской области, 53-летний местный житель, управляя автомобилем «Тойота RAV4», не пропустил ВАЗ-21074, под управлением 49-летнего местного жителя, который имел преимущество. После столкновения с ВАЗом внедорожник отбросило на «Дэу Nexia», под управлением 64-летнего жителя областного центра.

В аварии получил ранения водитель отечественного автомобиля. Его доставили в больницу. По факту ДТП в полиции проводится проверка.