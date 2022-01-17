Воронежцы обнаружили новые повреждения деревьев коммунальной техникой

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Свежие раны на стволах деревьев обнаружили воронежцы в центре города.

- Печально, что после всех скандалов с повреждением зеленых насаждений, наша мэрия так и не смогла принять самые простые меры для защиты деревьев, - прокомментировал очередное ЧП общественник, эко-активист Вячеслав Минаков.

По мнению Вячеслава, защитить деревья от повреждений могут простые правила:

- Если коммунальная техника не может проехать по тротуару дальше чем 1 метр от деревьев, то эти участки нужно чистить вручную.

- Сгребать техникой снег нужно не ближе, чем один метр от деревьев.

- Погрузка снега в кузов должна осуществляться в месте, где нет деревьев.

В мэрии пообещали разобраться в ситуации и провести с механизаторами очередной инструктаж по технике безопасности зеленых насаждений.