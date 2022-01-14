За год инспекторы воронежской жилинспекции провели почти 2800 проверок

В 2021 году государственная жилищная инспекция Воронежской области провела 2794 выездных или документарных проверок. Их результатами стало составление 1017 протоколов об административных правонарушениях и возбуждение 1010 дел.

После вмешательства ГЖИ управляющие организации провели работы по ремонту кровли в 65 домах, привел в порядок территории чердаков и подвалов 99 многоэтажек. В 61 доме по требованию ведомства отрегулировали отопительную систему и систему горячего водоснабжения. В подвалах 33 домов устранили течь трубопроводов канализации, в 12 дворах опилили сухостойные деревья и кустарники.

- Сейчас на контроле инспекции остаются 194 предписания, из них 162 предписания касаются содержания многоквартирных домов и 16 - проведения перерасчетов за жилищно-коммунальные услуги. Их исполнение жилищные инспекторы проверят уже в 2022 году, - сообщили в ГЖИ.