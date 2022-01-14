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Общество14 января 2022 5:14

За четыре дня гололед отправил на больничную койку 96 воронежцев

Травму получили 712 жителей региона
Ирина КАЗАНИНА
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Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Неутешительные цифры опубликовал департамент здравоохранения Воронежской области. По данным ведомства за период с 10 по 13 января в травмпункты с последствиями падения на льду обратились 712 жителей. 96 из них пришлось остаться на лечение в больницах. Обморожения диагностировали у четырех пациентов.

Всего за 4 дня различные травмы получили 1790 человек, из них 1012 – в Воронеже.

Напомним, сильная гололедица была в Воронеже в последний день новогодних каникул и в первый рабочий день года.