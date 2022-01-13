За намеренное избиение знакомого жителю Воронежской области «светит» восемь лет тюрьмы

Между мужчинами, которые и раньше нередко ссорились, возникли разногласия, и П. решил избить своего оппонента. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Борисоглебский городской суд поступило уголовное дело по обвинению жителя села Танцыреи в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК РФ). Об этом информирует пресс-служба учреждения.

Как выяснилось во время следствия, в середине августа прошлого года в вечернее время суток гражданин П. находился возле одного из домов по улице Ленинградская села Танцыреи, где встретился с ранее ему знакомым У. Между мужчинами, которые и раньше нередко ссорились, возникли разногласия, и П. решил избить своего оппонента.

Подозреваемый подошел к У. и умышленно нанес ему один удар правой рукой в затылочную область головы, отчего тот потерял устойчивость и упал на колени. Затем П. повалил потерпевшего на землю и нанес ему не менее трех ударов кулаком в область грудной клетки, из-за чего мужчина потерял сознание. Тут же П. один раз ударил У. ногой в область грудной клетки.

В результате П. нанес У. телесные повреждения, которые квалифицируются, как причинившие тяжкий вред здоровью. За подобное деяние законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.