Воронежцы могут получить по 100 тыс. рублей на газификацию

Сумма компенсации не должна превысить фактические затраты Фото: pixabay.com

В Воронежской области ввели субсидию на газификацию жилья для определенных категорий граждан. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграмм-канале в четверг, 13 января.

Максимально жители региона могут получить 100 тыс. рублей. Однако сумма выплаты не будет превышать фактические затраты. Сейчас департамент соцзащиты работает над порядком предоставления льготы.

Так, поддержку могут получить инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий, участники ВОВ, их вдовы, бывшие несовершеннолетние узники, труженики тыла, инвалиды и родителе детей-инвалидов, малоимущие, в том числе малоимущие многодетные семьи.

Деньги можно потратить на строительство внутридомовых инженерных систем газоснабжения, газопровода-водовода, на подключения жилья к газораспределительным сетям, а также на покупку внутридомового газового оборудования.

Есть несколько условий. Во-первых, заявитель должен быть собственником жилья, а также жить в нем. Во-вторых, дом должен быть включен в план-график догазиификации Воронежской области (информацию об этом можно уточнить по телефону горячей линии +7(473)2030404). В-третьих, если в доме живут сразу несколько воронежцев, которые имеют право на выплату, то получить ее может только один из них. Кроме того, компенсация предусматривается только на одно жилье.

В правительстве также рассказали, что с 1 января воронежцы, которые имеют право на компенсацию расходов на оплату ЖКХ, могут получить единовременную выплату на доставку бытового газа в баллонах, если в доме нет централизованного отопления. Поддержка составит 3 тыс. рублей.

Получить поддержку могут инвалиды и участники войны, ликвидаторы и участники ЧАЭС, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, ветераны труда, многодетные малоимущие семьи, приемные семьи, отдельные категории граждан в сельской местности и другие льготники.

Выплата предоставляется раз в год на одно жилое помещение. Ее можно получить и за прошедший 2021 год. Для того, чтобы деньги перечислили за 2022 заявление необходимо подать в ноябре-декабре. Если же человек уже получает компенсацию расходов на оплату бытового газа, то выплата ему не положена.