Воронежский «Кристалл» одержал первую победу в 2022-м году

С каждым сетом преимущество воронежцев увеличивалось – 25:20, 25:19, 25:13. Фото ЦСП СК Воронежской области.

В Каспийске стартовал 5-й тур высшей лиги «Б» среди мужских команд по волейболу. Сегодня «Кристалл-Черкизово» провел первую встречу с «Грозным-2».

Для победы нашим парням хватило всего трех партий. Причем, с каждым сетом преимущество воронежцев увеличивалось – 25:20, 25:19, 25:13.

Завтра, 14 января, подопечные Дмитрия Митрофанова сыграют с «Дагестаном». В субботу, 15 января, «Кристалл-Черкизово» вновь встретится с «Грозным-2», а завершит тур в воскресенье еще одной игрой с волейболистами Дагестана.