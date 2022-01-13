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Спорт13 января 2022 16:07

Воронежский «Кристалл» одержал первую победу в 2022-м году

Сегодня подопечные Дмитрия Митрофанова добились успеха в Каспийске
Алексей СЕРГУНИН
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С каждым сетом преимущество воронежцев увеличивалось – 25:20, 25:19, 25:13. Фото ЦСП СК Воронежской области.

С каждым сетом преимущество воронежцев увеличивалось – 25:20, 25:19, 25:13. Фото ЦСП СК Воронежской области.

В Каспийске стартовал 5-й тур высшей лиги «Б» среди мужских команд по волейболу. Сегодня «Кристалл-Черкизово» провел первую встречу с «Грозным-2».

Для победы нашим парням хватило всего трех партий. Причем, с каждым сетом преимущество воронежцев увеличивалось – 25:20, 25:19, 25:13.

Завтра, 14 января, подопечные Дмитрия Митрофанова сыграют с «Дагестаном». В субботу, 15 января, «Кристалл-Черкизово» вновь встретится с «Грозным-2», а завершит тур в воскресенье еще одной игрой с волейболистами Дагестана.