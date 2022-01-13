В Воронеже на Крещение синоптики обещают сильный мороз

В предстоящую крещенскую ночь смогут искупаться только самые крепкие духом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воронежские синоптики дали прогноз на Крещенскую ночь. По их прикидкам, она будет практически идеальной для праздника. То есть, такой, какой ее описывали наши писатели-классики – с трескучим морозом.

- Температура в ночь с 18 на 19 января может опуститься до -15…-17 градусов. Циклон, который принесет кратковременную оттепель 14 января, быстро пройдет. И вернутся холода. Сначала умеренные, а потом и посильнее. Впрочем, день на Крещение будет не очень холодным - -3…-5 градусов, - рассказали в Воронежском гидрометцентре.

Напомним, 14 января синоптики предупредили о сильном ветре с порывами до 15-20 м/c. Причем его ожидают и в Воронеже, и в районах области.