Вадим Кстенин рассказал об этапах реконструкции канализации на Шишкова в Воронеже

Фото - мэрия Воронежа

Проблема с канализационной насосной станции на улице Шишкова в Воронеже должна решиться до конца 2022 года. На реконструкцию КНС будут направлены средства из областного бюджета. Об этом 13 января рассказали в мэрии.

Из-за частых сбоев улицу Шишкова периодически заливают потоки нечистот. Горожане обратились к властям с просьбой решить проблему. Мэр Вадим Кстенин заверил, что это будет сделано в ближайший год и даже поделился техническими подробностями будущей реконструкции.

Глава города также отметил, что ценит внимание к ситуации со стороны депутата ГосДумы от Воронежской области Игоря Кастюкевича, который в рамках региональной недели совместно с руководителем управления ЖКХ Дмитрием Соломахой, провел совещание по решению проблемы с выездом на место.

– До нового года мы уже встречались на ул. Шишкова, было много сложных вопросов и недопонимания. На сегодняшний момент все четко и ясно - определены сроки и порядок действий. Теперь важно донести эту информацию до жителей, – отметил Игорь Кастюкевич.

Как оказалось, КНС поизносилась за время. В обычном режиме она по большей части справляется с перекачкой стоков, но как только начинается перегрузка, насос нередко останавливается. Пока его не перезапустят вручную, сточные воды из переполненной приемной камеры успевают залить проезжую часть.

– Сбои оборудования канализационной насосной станции на Шишкова – не самая крупная, но одна из наиболее неприятных, беспокоящих и меня, и воронежцев проблем. Малыми силами, простым ремонтом ее не решить, понадобилось проектировать, фактически, новый объект. Губернатор Александр Гусев поддержал нас в этой ситуации, городу будет оказана помощь из областного бюджета, – подчеркнул мэр.

По словам руководителя управления ЖКХ Дмитрия Соломахи, уже разработана и получила положительное экспертное заключение проектно-сметная документация. Стоимость работ превышает 35 млн рублей. Электронный аукцион смогут провести уже в конце зимы или в начале весны 2022 года.

Что будет сделано?

На КНС полностью обновят приемный резервуар, установят новые насосы. Не один, как сейчас, а два основных и третий резервный на случай превышения нагрузок. Будет и четвертый для оперативной замены, если любой из действующих выйдет из строя. Также установят и новое дробильное оборудование, способное эффективно бороться с попаданием в коммуникации посторонних предметов.

Кстати, ремонтные работы не создадут неудобства местным жителям, заверили в мэрии. На время реконструкции жилые дома без водоотведения не останутся – работу канализации обеспечит обводная линия. Проектный срок выполнения работ после заключения контракта – до 9 месяцев.

– Перед заказчиком ставится задача сократить его, если будет возможно. Именно поэтому по каждому такому важному проекту я требую от руководителей разработки дорожных карт со сроками по этапам и должностными лицами, на которых лежит персональная ответственность за выполнение предусмотренных мероприятий, – пояснил глава Воронежа.