В Воронежской области мужчина из-за подозрений в неверности до смерти избил сожительницу

На допросе подозреваемый признал факт избиения. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

40-летнему жителю Аннинского района грозит тюремный срок по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщают пресс-службы СУ СК РФ и ГУ МВД России по Воронежской области.

Предварительно установлено, что поздним вечером 5 января этого года в частном доме, расположенном на ул. Набережной села Никольское Аннинского района, произошла ссора между подозреваемым и его 36-летней сожительницей.

Во время конфликта разгневанный мужчина, подозревавший даму в неверности, нанес ей множество ударов руками в область лица и головы. В течение двух дней женщина чувствовала ухудшение самочувствия, но за медицинской помощью не обращалась. 8 января она скончалась от полученных телесных повреждений в своем доме. Согласно предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, причиной смерти стала внутричерепная травма.

При взаимодействии следователей СК и сотрудников полиции задержан 40-летний гражданский супруг, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за угрозу убийством и причинение телесных повреждений женщине. На допросе подозреваемый признал факт избиения, подтвердив показания в ходе их проверки на месте преступления. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Максимальное наказание по инкриминируемой статье – лишение свободы на срок до 15-ти лет.