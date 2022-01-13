Жительницу Воронежской области, сбившую велосипедиста, оштрафовали на четыре тысячи рублей

Потерпевшая Х. получила телесные повреждения, квалифицирующиеся как причинившие легкий вред здоровью. Фото СУ СК РФ по Воронежской области.

Аннинский районный суд признал виновной местную жительницу К. в соответствии с частью 1 статьи 12.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

19 августа прошлого года женщина, находясь за рулем автомобиля «Ниссан», не справилась с управлением и наехала на велосипедиста Х., после чего врезалась в забор частного дома. Потерпевшая Х. получила телесные повреждения, квалифицирующиеся как причинившие легкий вред здоровью.

В итоге судья, приняв во внимание регулярные нарушения ПДД со стороны К., назначила штраф в размере четырех тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.