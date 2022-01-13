В Воронеже школу на два дня перевели на дистант из-за отключения отопления

фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

На два дня учеников школы №87 в Воронеже переводили на «дистанционку». Причиной неудобства стало отключение отопления. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии 13 декабря.

Там уточнили, что 10 января на теплотрассе произошла авария. Из-за того, что батареи в образовательном учреждении стали холодными, очные занятия для второй смены были отменены. 11 января дистанционное обучение продолжилось, поскольку в классах все еще была низкая температура. Однако к 12 января ситуация вернулась в привычное русло.

– Температура в помещениях уже соответствовала санитарным нормам, поэтому было принято решение возобновить очные занятия. В настоящий момент температура в кабинетах соответствует 18-22 градусам. Ситуация находится на контроле администрации образовательного учреждения, температурный режим мониторится, каждое утро слесарь проверяет систему теплоснабжения школы, в случае необходимости стравливает воздух, – рассказали в горадминистрации.