В Воронеже пресекли незаконную вырубку деревьев на улице Изыскателей

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Воронеже отдел полиции №1 УМВД России начал проверку после сообщения о вырубке деревьев на улице Планетная, 26. Она находится рядом с улицей Изыскателей. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии, ссылаясь на правоохранителей.

– Проводится процессуальная проверка, на месте работает следственно-оперативная группа. По итогам будет дана правовая оценка, – уточнили там.

О рубке деревьев сообщили бдительные воронежцы в соцсетях. Информация тут же была передана в городское управление экологии. Специалисты тут же выехали на место. Оказалось, что порубочный билет на вырубку берез и сосны на данном участке не выдавался.