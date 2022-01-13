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Общество13 января 2022 13:02

В Воронеже пресекли незаконную вырубку деревьев на улице Изыскателей

По данному факту полиция проводит проверку
Евгения ФРОЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива "КП"

В Воронеже отдел полиции №1 УМВД России начал проверку после сообщения о вырубке деревьев на улице Планетная, 26. Она находится рядом с улицей Изыскателей. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии, ссылаясь на правоохранителей.

– Проводится процессуальная проверка, на месте работает следственно-оперативная группа. По итогам будет дана правовая оценка, – уточнили там.

О рубке деревьев сообщили бдительные воронежцы в соцсетях. Информация тут же была передана в городское управление экологии. Специалисты тут же выехали на место. Оказалось, что порубочный билет на вырубку берез и сосны на данном участке не выдавался.