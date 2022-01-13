Доверчивая воронежская девушка перечислила мошенникам 200 тысяч рублей

Введенная в заблуждение потерпевшая выполнила все рекомендации лжесотрудника банка и перевела денежные средства на указанные ей банковские реквизиты. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

22-летняя жительница Воронежа стала жертвой виртуальных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

На мобильный телефон потерпевшей поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником финансовой организации. Звонивший сообщил, что службой безопасности зафиксирован несанкционированный доступ к ее денежным средствам. Злоумышленник предложил защититься от противоправных действий по традиционной схеме. Он посоветовал девушке пройти в отделение банка, обналичить имеющиеся сбережения и перевести их на безопасный расчетный счет.

Введенная в заблуждение потерпевшая выполнила все рекомендации лжесотрудника банка и перевела денежные средства на указанные ей банковские реквизиты. После завершения банковской операции общение с мошенником прекратилось. Причиненный ущерб составил более 200 тысяч рублей.

Всего же за минувшие сутки сотрудники полиции зарегистрировали 16 сообщений о фактах противоправных действий, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием. Большинство преступлений по-прежнему совершено дистанционным способом под предлогом продажи товаром и услуг в интернете, а также защиты денежных средств от несанкционированного доступа. Общий ущерб составил более 2,5 миллионов.

Воронежские полицейские в очередной раз призывают жителей региона соблюдать бдительность при дистанционном общении с неизвестными, разглашении личных данных лицам, представляющимся сотрудниками финансовых учреждений, переводе денежных средств на неизвестные реквизиты.

О совершенных в отношении вас противоправных действиях, необходимо незамедлительно сообщать в правоохранительные органы. Своевременное информирование ускорит розыск злоумышленников и позволит привлечь их к ответственности.