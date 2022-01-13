Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 января 2022 12:17

Умер бывший защитник воронежского «Факела»

Валерий Горбач отыграл за наш клуб пять сезонов в 90-х годах
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Валерий Горбач.

Валерий Горбач.

Фото: с сайта ФК "Факел"

Умер Валерий Горбач – замечательный защитник, отыгравший за «Факел» пять сезонов подряд. У него остановилось сердце. Валерию Филипповичу было 53 года. Эту трагическую новость сообщили в воронежском футбольном клубе.

Валерий Горбач перешел в «Факел» в 1992 году. До этого он два сезона, еще во времена СССР, играл за узбекский клуб «Нуравшон» из города Навои. В «Факеле» Горбач выступал до конца 1996 года, он был в числе тех, кто помог команде вернуться в премьер-лигу. Затем было шесть сезонов в составе лискинского «Локомотива». Горбач в 1997 году провел один матч за национальную сборную Таджикистана. После вылета железнодорожников в 2002 году в КФК Валерий Горбач завершил карьеру игрока.

Клуб «Факел» выразил искренние соболезнования родным и близким Валерия Филипповича...