В Воронеже изменят 2 автобусных маршрута с 17 января

Маршрутки будут ходить по-новому уже с понедельника

В Воронеже изменят схему движения еще двух городских автобусов. Речь идет о маршрутках № 13 и № 58. Об этом в четверг, 13 января, рассказали в пресс-службе мэрии.

Там пояснили, что с такими просьбами не раз обращались горожане. Схема движения изменится уже с понедельника, 17 января.

Автобусы № 13, которые курсируют от «Нефтебазы» до Юго-Западного рынка, теперь будут следовать через проспект Революции. Маршрутка поедет по улицам Ильюшина, Димитрова, Ленинскому проспекту, ул. Брусилова, Чернавскому мосту, ул. Степана Разина, проспекту Революции, площади Ленина, ул. Кирова, 20-летия Октября, Ворошилова, Матросова, Героев Сибиряков до «Юго-Западного рынка».

А маршрут № 58 по просьбам пассажиров продлят от остановки «ул. Острогожская» до «ул. Перхоровича», откуда автобусы будут следовать в Дальние сады по улицам Южно-Моравской, Героев Сибиряков, проспекту Патриотов, улицам Героев Сибиряков, Матросова и Острогожской. В обратном направлении общественный транспорт направят по улицам Острогожской, Матросова, Героев Сибиряков, Южно-Моравской и Перхоровича.