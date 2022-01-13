В Воронеже «Мерседес Гелендваген» врезался в жилой дом

«Мерседес Гелендваген». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По предварительным данным, сегодня, 13 января, примерно в 12:20 в Воронеже у дома №44 по улице Кольцовской произошло столкновение автомобиля «Мерседес Гелендваген», под управлением 41-летнего мужчины, и «Хонды», за рулем которой находилась 39-летняя автоледи.

В результате столкновения «Мерседес Гелендваген» врезался в жилой дом.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.