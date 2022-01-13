Житель Воронежской области отправится в колонию за ограбление салонов микрозаймов

Ближайшие два года и шесть месяцев мужчина проведет в исправительной колонии общего режима. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

36-летний житель Верхнехавского района признан виновным в соответствии с частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В сентябре минувшего года обвиняемый совершил два разбойных нападения на офисы кредитных организаций, расположенных на территории Ленинского и Железнодорожного районов Воронежа. В дневное время злоумышленник заходил в офисные помещения и, угрожая сотрудницам салонов микрозаймов ножом, требовал передать ему имеющиеся в кассе деньги. Причиненный ущерб составил около десяти тысяч рублей.

После изучения записей с камер видеонаблюдения и опроса очевидцев происшествий, сотрудники полиции установили приметы подозреваемого, а также его личность и возможное местонахождение. Схожего по приметам гражданина оперативники задержали на остановке общественного транспорта на улице Кольцовской. Мужчина полностью признал свою вину и пояснил, что деньги ему понадобились для игр в букмекерских конторах, в которых он проводил все свое время.

Ближайшие два года и шесть месяцев он проведет в исправительной колонии общего режима. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.