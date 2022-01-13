Воронежские гандболистки привезли из Волгограда бронзовые медали

В 2022-м году в Воронежской области пройдут сразу несколько гандбольных турниров. Фото межрегионального центра развития гандбола.

В Волгограде состоялся рождественский турнир по гандболу среди игроков до 2011 года рождения.

Девчонки из РЦФКС (Рамонь) заняли третье место, переиграв в заключительной встрече мальчишек из местного клуба «Снегири» - 13:4. По регламенту соревнований именно соперники рамонских спортсменок были единственным мужским клубом.

Победу праздновал московский «Протвино», вторыми стали волгоградские «Санты».

- Подопечные Сергея Бахтина, завоевав «бронзу» волгоградского турнира, показали себя крайне достойно, - отметил руководитель межрегионального центра развития гандбола Евгений Осенков. - Надеюсь, что и дальнейшие выступления воронежских коллективов продемонстрируют динамику развития, также в ближайшее время планируем объявить о серии гандбольных мероприятий в нашем регионе.