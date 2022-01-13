В Воронеже в ТЦ мужчина, которому не дали выпить, изрезал себя ножом

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронеже на улице Тепличной в одном из торговых центров мужчина, которому отказались бесплатно налить алкоголя, изрезал себя ножом. Инцидент произошел в начале 12 в четверг, 13 января. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Там уточнили, что мужчин зашел сначала в продуктовый магазин и потребовал у продавцов алкоголь. Сердобольных не нашлось, тогда он решил действовать радикально. Он направился в хозяйственный отдел, схватил первый попавшийся кухонный нож и нанес себе порезы.

Очевидцы вызвали скорую и участкового. Как пояснили в полиции, раны у мужчины оказались не глубокими, но медики его госпитализировали. В данный момент правоохранители проводят проверку.