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Происшествия13 января 2022 10:24

В Воронежской области пьяному водителю, сбившему насмерть пешехода, грозит 12 лет лишения свободы

Трагедия произошла на улице Гоголевской в Борисоглебске
Алексей СЕРГУНИН
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В соответствии с пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ водителю не удастся избежать тюремного заключения.

В соответствии с пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ водителю не удастся избежать тюремного заключения.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

42-летнему жителю Борисоглебска грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет в соответствии с пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба горсуда.

В конце июня прошлого года в вечернее время суток гражданин З. управлял машиной «ВАЗ 21060» в нетрезвом виде. Он ехал по улице Гоголевской в Борисоглебске, и, нарушив ПДД, выехал на полосу встречного движения, где сбил пешехода Л.

В результате ДТП от полученных травм женщина скончалась. Впереди суд.