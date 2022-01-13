В Воронежской области пьяному водителю, сбившему насмерть пешехода, грозит 12 лет лишения свободы

В соответствии с пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ водителю не удастся избежать тюремного заключения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

42-летнему жителю Борисоглебска грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет в соответствии с пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба горсуда.

В конце июня прошлого года в вечернее время суток гражданин З. управлял машиной «ВАЗ 21060» в нетрезвом виде. Он ехал по улице Гоголевской в Борисоглебске, и, нарушив ПДД, выехал на полосу встречного движения, где сбил пешехода Л.

В результате ДТП от полученных травм женщина скончалась. Впереди суд.