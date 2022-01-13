Воронежский «Факел» сыграет в Турции с македонскими «Работничками»

Воронежские футболисты продолжают подготовку к сезону. Фото: ФК "Факел" (Воронеж), ВКонтакте.

Во время турецкого сбора воронежский «Факел» 30 января сыграет с «Работниками» из Македонии, 2 февраля – с «Нефтчи» из Ферганы, 9 февраля – с грузинским «Самгурали».

Самый именитый из этой троицы – клуб из Скопье. «Работнички» по четыре раза выигрывали национальный чемпионат (в последний раз – в сезоне-2013/14) и Кубок (в последний раз – в сезоне-2014/15).

Напомним, что воронежский клуб начал подготовку ко второй половине сезона 10 января пробежкой по берегу Средиземного моря.