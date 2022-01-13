В ДТП в Воронежской области в кювет вылетели «Жигули»

ДТП произошло на 14-м километре дороги «Калач - Старая Криуша» в Калачеевском районе. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, вчера, 12 января, примерно в 10:00 на 14-м километре дороги «Калач - Старая Криуша» в Калачеевском районе 61-летний водитель автомобиля ВАЗ-111130 не учел дорожно-метеорологические условия, не справился с управлением машины и съехал в придорожный кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пассажиры, 56 и 57-летние женщины, 59-летний мужчина, с телесными повреждениями различной степени тяжести обратились за помощью в медицинское учреждение.

В настоящее время полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.