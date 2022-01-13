Обитателей Воронежского зоопарка порадовали вкусными елками

Фото Т.Вебицкой с сайта Воронежского зоопарка

Воронежский зоопарк решил отпраздновать Старый Новый год. Сотрудники приготовили для обитателей елочки с вкусными украшениями - фруктами и разнообразными лакомствами. Животные с интересом приняли подарки: срывали с веток угощения и с аппетитом их ели.

- Яванские макаки Яна и Сэм очень избирательно подошли к этому делу, они долго не могли решить, что им съесть, - рассказали работники зоопарка. - В итоге им понравились хвоинки и шишки. Семейка зеленых мартышек предпочла мандарины и листья салата. Сервал Тима забавно исследовал и игрался с елочкой. Белкам Дегу пришлись по вкусу сосновые ветки, они дружно принялись их поедать. Сурикаты игрались с сосновыми ветками.

А вот дикобраз и ослик попробовали на вкус сами еловые ветви и остались довольны.